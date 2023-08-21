Пушилин: Поставки F-16 Киеву говорят о намерениях Запада затянуть конфликт
Западные страны настроены на то, чтобы и дальше продолжать украинский конфликт. Об этом красноречивее слов говорят их планы передать Киеву истребители F-16, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По словам политика, передача самолётов украинской армии определённо добавит сложностей для быстрого завершения боевых действий.
"Безусловно, наши подразделения понимают, что делать с данными самолётами, но, конечно, характеризовать это можно как продолжающиеся устремления стран Запада на продолжение разжигания конфликта — и здесь никакими мирными инициативами подобные действия, конечно же, объяснить нельзя", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, ранее Вашингтон одобрил передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Но Украина получит их только после того, как пилоты ВСУ пройдут программу подготовки. При этом глава Незалежной Владимир Зеленский в рамках европейского турне посетил Нидерланды, подчеркнув, что Амстердам готов отправить Украине 42 многоцелевых истребителя F-16. Однако премьер страны Марк Рютте опроверг его слова. Во Франции также предрекли крах надеждам Киева на обещанные F-16 от Амстердама.
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