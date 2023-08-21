Пушилин: Поставки F-16 Киеву говорят о намерениях Запада затянуть конфликт

Западные страны настроены на то, чтобы и дальше продолжать украинский конфликт. Об этом красноречивее слов говорят их планы передать Киеву истребители F-16, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Безусловно, наши подразделения понимают, что делать с данными самолётами, но, конечно, характеризовать это можно как продолжающиеся устремления стран Запада на продолжение разжигания конфликта — и здесь никакими мирными инициативами подобные действия, конечно же, объяснить нельзя", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".