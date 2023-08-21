Организатора экскурсий по коллекторам Москвы допрашивают после гибели людей
В Москве возбудили дело после гибели людей во время экскурсии по коллекторам
В Москве возбуждено дело после гибели людей во время экскурсии по подземным коллекторам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор экскурсий находится на допросе", — сказал собеседник агентства.
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Напомним, 20 августа у парка "Зарядье" из Москвы-реки выловили тело человека. Утром 21 августа обнаружили тела ещё двух погибших. Все они подростки. Предполагается, что погибшие были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды из коллектора. Остальных членов группы сейчас ищут.
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