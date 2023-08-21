Найдено объяснение небывалым торнадо и "турецкой" жаре в России
Климатолог Кокорин: Из-за глобального потепления растёт количество ураганов в РФ
Количество ураганов и торнадо в России растёт в связи с глобальным потеплением, рассказал климатолог Алексей Кокорин. По его словам, то же самое является причиной рекордной жары.
"Частота ураганных ветров увеличивается. Это экспериментальный факт. Второе, количество смерчей тоже увеличивается, как и количество торнадо. Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растёт ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта. Растут как средняя температура, пусть и немного, так и периоды жары", — объяснил эксперт по климату в беседе с Ura.ru.
Смерчи образуются у земной поверхности, когда она сильно прогревалась в течение долгого времени, продолжил Кокорин. При этом при активных перемещениях воздушных массивов появляются выраженные границы, из которых образуются ураганы и большие объёмы осадков, равномерность выпадения которых меняется. Из-за этого в России проходит больше кратковременных, но интенсивных ливней и снегопадов, а обложных (долго идущих с небольшой интенсивностью) дождей и метелей становится меньше.
Напомним, накануне Москву и область накрыл сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром. Непогода превратила улицы в реки, вода затопила даже ряд ТЦ, а на складе Wildberries с рухнувшего потолка начал литься зрелищный водопад. Из-за ливня в Москве обновился суточный рекорд по количеству осадков за 20 августа. Причём в это же время в другой части России — на Кубани — из-за "турецкой" жары действовало экстренное предупреждение.
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