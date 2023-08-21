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21 августа, 12:47

Найдено объяснение небывалым торнадо и "турецкой" жаре в России

Климатолог Кокорин: Из-за глобального потепления растёт количество ураганов в РФ

Количество ураганов и торнадо в России растёт в связи с глобальным потеплением, рассказал климатолог Алексей Кокорин. По его словам, то же самое является причиной рекордной жары.

"Частота ураганных ветров увеличивается. Это экспериментальный факт. Второе, количество смерчей тоже увеличивается, как и количество торнадо. Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растёт ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта. Растут как средняя температура, пусть и немного, так и периоды жары",  объяснил эксперт по климату в беседе с Ura.ru.

Смерчи образуются у земной поверхности, когда она сильно прогревалась в течение долгого времени, продолжил Кокорин. При этом при активных перемещениях воздушных массивов появляются выраженные границы, из которых образуются ураганы и большие объёмы осадков, равномерность выпадения которых меняется. Из-за этого в России проходит больше кратковременных, но интенсивных ливней и снегопадов, а обложных (долго идущих с небольшой интенсивностью) дождей и метелей становится меньше.

На севере Москвы выпало более 40% месячной нормы осадков менее чем за час

На севере Москвы выпало более 40% месячной нормы осадков менее чем за час

Напомним, накануне Москву и область накрыл сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром. Непогода превратила улицы в реки, вода затопила даже ряд ТЦ, а на складе Wildberries с рухнувшего потолка начал литься зрелищный водопад. Из-за ливня в Москве обновился суточный рекорд по количеству осадков за 20 августа. Причём в это же время в другой части России — на Кубани — из-за "турецкой" жары действовало экстренное предупреждение.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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    Комментарий

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    ЮрийСевастопольсегодня в 13:08

    1 вулкан извергаясь несколько дней меняет погоду на всей планете.Суммарная площадь выхлопных выхлопных труб автомобилей одновременно работающих на планете это много вулканов. Зачем морочат голову о причинах потепления,загрязнения воздуха,увеличения заболеваемости?

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