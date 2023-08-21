Найдено объяснение небывалым торнадо и "турецкой" жаре в России

Количество ураганов и торнадо в России растёт в связи с глобальным потеплением, рассказал климатолог Алексей Кокорин. По его словам, то же самое является причиной рекордной жары.

"Частота ураганных ветров увеличивается. Это экспериментальный факт. Второе, количество смерчей тоже увеличивается, как и количество торнадо. Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растёт ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта. Растут как средняя температура, пусть и немного, так и периоды жары", — объяснил эксперт по климату в беседе с Ura.ru.