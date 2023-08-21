Борисов пролил свет на будущее двух следующих лунных миссий "Роскосмоса"

Работы по российским миссиям "Луна-26" и "Луна-27" будут форсироваться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Он выразил надежду на их успех.

"Я надеюсь, что будущие миссии "Луны" (26, 27 и 28) пройдут уже успешно. Считаю, что, форсируя миссии "Луна-26" и "Луна-27", мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, не получили при реализации миссии "Луна-25", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".