Борисов пролил свет на будущее двух следующих лунных миссий "Роскосмоса"
Борисов: Работы по миссиям "Луна-26" и "Луна-27" будут форсироваться
Работы по российским миссиям "Луна-26" и "Луна-27" будут форсироваться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Он выразил надежду на их успех.
"Я надеюсь, что будущие миссии "Луны" (26, 27 и 28) пройдут уже успешно. Считаю, что, форсируя миссии "Луна-26" и "Луна-27", мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, не получили при реализации миссии "Луна-25", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".
По словам главы госкорпорации, основной причиной потери "Луны-25" стала переработка двигательной установки на 43 секунды. В результате этого "аппарат перешёл на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны".
Напомним, автоматическая межпланетная станция "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа и, если бы всё прошло штатно, села бы на Южном полюсе естественного спутника Земли, став первым лунным аппаратом в истории современной России. Так, 16 августа она вышла на орбиту Луны и прислала первые снимки её поверхности, однако уже 19 августа около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась.
ТАСС / Сергей Савостьянов