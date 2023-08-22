СК установил причастных к незаконным экскурсиям по коллекторам в Москве

Следователи установили всех лиц, причастных к незаконным экскурсиям по коллекторам в Москве. Как сообщает пресс-служба СК РФ, ряд лиц объявлен в розыск.

По данным ведомства, 20 августа гид-диггер совместно с группой из семи человек отправился на экскурсию по подземной реке Неглинке. Согласно последним данным, погибло шесть человек, поиски ещё двух продолжаются.