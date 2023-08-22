СК установил причастных к незаконным экскурсиям по коллекторам в Москве
Следователи установили всех лиц, причастных к незаконным экскурсиям по коллекторам в Москве. Как сообщает пресс-служба СК РФ, ряд лиц объявлен в розыск.
По данным ведомства, 20 августа гид-диггер совместно с группой из семи человек отправился на экскурсию по подземной реке Неглинке. Согласно последним данным, погибло шесть человек, поиски ещё двух продолжаются.
Проведены обыски у организаторов смертельной экскурсии, один из них задержан, с ним проводятся следственные действия. Ведомство будет ходатайствовать о его заключении под стражу.
Напомним, первого участника экскурсии диггеров выловили из Москвы-реки вечером 20 августа — им оказался подросток. На следующий день обнаружили тела ещё четырёх утопленников. Участников экскурсии по столичному подземелью в воскресенье настиг сильный ливень, их могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров.
АГН "Москва"