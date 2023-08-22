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21 августа, 21:36

СК установил причастных к незаконным экскурсиям по коллекторам в Москве

Следователи установили всех лиц, причастных к незаконным экскурсиям по коллекторам в Москве. Как сообщает пресс-служба СК РФ, ряд лиц объявлен в розыск.

По данным ведомства, 20 августа гид-диггер совместно с группой из семи человек отправился на экскурсию по подземной реке Неглинке. Согласно последним данным, погибло шесть человек, поиски ещё двух продолжаются.

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Проведены обыски у организаторов смертельной экскурсии, один из них задержан, с ним проводятся следственные действия. Ведомство будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Напомним, первого участника экскурсии диггеров выловили из Москвы-реки вечером 20 августа — им оказался подросток. На следующий день обнаружили тела ещё четырёх утопленников. Участников экскурсии по столичному подземелью в воскресенье настиг сильный ливень, их могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров.

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АГН "Москва"

Артур Лапсаков
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