"Звёздность не решает проблем": Психолог высказался о трагической гибели звезды "Пацанок"
Психолог Хасьминский: Звёздный статус Михайловой из "Пацанок" не решил её проблем
Звёздный статус участницы седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлии Михайловой, которая погибла при падении с 22-го этажа, не решал её проблем. Такое заявление сделал глава Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова в Москве Михаил Хасьминский, комментируя смерть 25-летней девушки.
"Сама по себе звёздность не решает проблем человека. Счастье это не даёт, и к славе, и к деньгам можно привыкнуть, к любым целям. Всё это не главное, главное — это гармония в душе, а это духовная и сложная работа. <...> Слава надувает человека, как мыльный пузырь, а потом он лопается и ничего не остаётся, как и произошло с этой девушкой", — приводит сайт kp.ru слова специалиста.
Он отметил, что передача, где превращают пацанок в леди, нисколько не помогла Михайловой, ведь она вернулась к привычному маргинальному образу жизни. Само по себе шоу, как подчеркнул Хасьминский, конечно, же не о воспитании и помощи — во главе всего стоит коммерция.
Напомним, участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова выпала с 22-го этажа жилого дома в Рязани. Девушка раньше часто говорила, что любит высоту, и делилась фотографиями с экстремальными прыжками. Незадолго до смерти она рассказывала, что хотела начать жизнь с чистого листа. Победительница седьмого сезона "Пацанок" Кира Медведева считает несчастным случаем страшную смерть участницы, которую некогда изгнали из шоу за враньё. Сегодня в Рязани проходит прощание с Михайловой, а похоронена она будет в Челябинске.