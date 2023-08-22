"Звёздность не решает проблем": Психолог высказался о трагической гибели звезды "Пацанок"

"Сама по себе звёздность не решает проблем человека. Счастье это не даёт, и к славе, и к деньгам можно привыкнуть, к любым целям. Всё это не главное, главное — это гармония в душе, а это духовная и сложная работа. <...> Слава надувает человека, как мыльный пузырь, а потом он лопается и ничего не остаётся, как и произошло с этой девушкой", — приводит сайт kp.ru слова специалиста.