"Путёвка на тот свет": Диггер рассказал, как могли погибнуть туристы в коллекторе под центром Москвы

Погибших участников экскурсии диггеров могло внезапно "смыть" резким потоком воды из-за пробития мусорной пробки. Такую версию озвучил руководитель независимого центра подземных исследований "Остроб" Михаил Савкин. Он подчеркнул, что диггер обязан был вывести экскурсию сразу же после того, как заметил усиление водного потока.

Спасатели достали из реки тела погибших на экскурсии диггеров. Видео © LIFE

"Ребята, к сожалению, купили себе путёвку на тот свет. Избежать этого можно было, просто посмотрев прогноз погоды", — отметил Савкин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что руководителю экскурсии необходимо было учитывать все опасности. Савкин обратил внимание на то, что даже коммунальщики не спускаются в коллектор во время дождя. А ещё они обязательно привязываются.

"Первый фактор — это нажива. [Экскурсоводам] надо было нажиться на людях, которые ничего не понимают. Во-вторых, ничего не мешало проверить, будет ли дождь или нет. Всё-таки люди спускались в гидротехнический объект", — добавил эксперт.