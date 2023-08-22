"Путёвка на тот свет": Диггер рассказал, как могли погибнуть туристы в коллекторе под центром Москвы
Диггер Савкин: Людей в коллекторе в Москве смыло после пробития мусорной пробки
Погибших участников экскурсии диггеров могло внезапно "смыть" резким потоком воды из-за пробития мусорной пробки. Такую версию озвучил руководитель независимого центра подземных исследований "Остроб" Михаил Савкин. Он подчеркнул, что диггер обязан был вывести экскурсию сразу же после того, как заметил усиление водного потока.
Спасатели достали из реки тела погибших на экскурсии диггеров. Видео © LIFE
"Ребята, к сожалению, купили себе путёвку на тот свет. Избежать этого можно было, просто посмотрев прогноз погоды", — отметил Савкин в эфире радио "Комсомольская правда".
Он подчеркнул, что руководителю экскурсии необходимо было учитывать все опасности. Савкин обратил внимание на то, что даже коммунальщики не спускаются в коллектор во время дождя. А ещё они обязательно привязываются.
"Первый фактор — это нажива. [Экскурсоводам] надо было нажиться на людях, которые ничего не понимают. Во-вторых, ничего не мешало проверить, будет ли дождь или нет. Всё-таки люди спускались в гидротехнический объект", — добавил эксперт.
По его мнению, запрещать такие экскурсии не стоит, ведь это развитие внутреннего туризма. В то же время специалист призвал выбирать безопасные объекты и профессиональных гидов для путешествий.
"Не очень любил это дело": Гид смертельной экскурсии по подземельям Москвы оказался даже не диггером
Ранее Лайф писал, что найдены все восемь жертв смертельной экскурсии диггеров по подземельям Москвы, среди них — трое несовершеннолетних. Экскурсию в воскресенье, 20 августа, вёл 31-летний Константин Филиппов, который также оказался в числе погибших. Следователи предъявили обвинение организатору незаконной экскурсии. Также задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям Москвы. При этом ещё один фигурант уголовного дела улетел в ОАЭ, он объявлен в розыск.
ТАСС / Владимир Гердо