В Москву доставлен организатор незаконных экскурсий диггеров Александр Ким
В Москву из Санкт-Петербурга доставлен Александр Ким — организатор незаконных экскурсий диггеров в Москве, сообщает СК РФ. Во время одной из таких в столице погибло восемь человек.
"Александр Ким, являющийся генеральным директором ООО "Спутник", осуществлявшего продажу и предоставление услуги, повлёкшей смерть экскурсионной группы, доставлен в столичный СК", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Там уточнили, что теперь следователи допрашивают Александра Кима в рамках выяснения причин гибели людей.
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Напомним, 22 августа найдены все восемь жертв смертельной экскурсии диггеров по подземельям Москвы, среди них трое несовершеннолетних. Экскурсию в воскресенье, 20 августа, вёл 31-летний Константин Филиппов, который также оказался в числе погибших. Следователи предъявили обвинение организатору незаконной экскурсии. В Петербурге был задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям Москвы. Ещё один фигурант уголовного дела сбежал за границу, он объявлен в розыск.
СК РФ