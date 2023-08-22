Опубликовано видео с задержанным организатором смертельной экскурсии диггеров
СК показал видео с организатором экскурсий диггеров Александром Кимом
ГСУ СКР по Москве опубликовало видео с задержанным Александром Кимом — генеральным директором ООО "Спутник" и организатором экскурсий диггеров в столице. Во время одной из таких в столице погибло восемь человек.
Организатора незаконных экскурсий диггеров Александра Кима доставили в ГСУ СКР по Москве. Видео © Telegram / Столичный СК
На кадрах, опубликованных ведомством в телеграм-канале, показано, как Кима ведут на допрос, в начале которого традиционно попросили представиться на камеру.
В течение 21 и 22 августа из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Вероятно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра.
Telegram / Столичный СК