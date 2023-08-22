В Петербурге закрылся офис фирмы, продавшей смертельную экскурсию по московским подземельям

Петербуржский офис компании "Спутник", чей онлайн-сервис использовался для продажи экскурсии по подземельям в Москве, в результате которой погибло восемь человек, в данный момент закрыт. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации агентства, сотрудники фирмы, которые вышли утром на работу, к обеду покинули офис. Сейчас в помещениях "Спутника" на втором этаже бизнес-центра свет выключен, двери закрыты, а шторы опущены. При этом, по словам очевидцев, никаких обысков, о которых ранее сообщили СМИ, не проводилось.