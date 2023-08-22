В Петербурге закрылся офис фирмы, продавшей смертельную экскурсию по московским подземельям
Офис фирмы "Спутник" в Петербурге закрыт после трагедии в коллекторе в Москве
Петербуржский офис компании "Спутник", чей онлайн-сервис использовался для продажи экскурсии по подземельям в Москве, в результате которой погибло восемь человек, в данный момент закрыт. Об этом сообщает РИА "Новости".
По информации агентства, сотрудники фирмы, которые вышли утром на работу, к обеду покинули офис. Сейчас в помещениях "Спутника" на втором этаже бизнес-центра свет выключен, двери закрыты, а шторы опущены. При этом, по словам очевидцев, никаких обысков, о которых ранее сообщили СМИ, не проводилось.
"Я здесь с восьми утра сегодня, никакого обыска не видел. Ребята выходили в течение утра из офисов, два раза видел людей с ноутбуками", — рассказал очевидец.
"Не очень любил это дело": Гид смертельной экскурсии по подземельям Москвы оказался даже не диггером
Лайф напоминает, что в течение 21 и 22 августа из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Вероятно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Следователи предъявили обвинение организатору незаконной экскурсии. Также задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям Москвы. При этом ещё один фигурант уголовного дела улетел в ОАЭ, он объявлен в розыск.