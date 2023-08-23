Задержанный по делу о гибели диггеров бизнесмен не признал вину

Одним из обвиняемых по делу о гибели людей в московском коллекторе во время ливня стал гендиректор ООО "Спутник" — основатель компании – агрегатора экскурсий Александр Ким. Сейчас следствие требует отправить его в СИЗО. Однако его адвокаты уверяют, что Ким не имеет отношения к трагической подземной экскурсии, жертвами которой стали восемь человек.

Адвокаты задержанного по делу диггеров Кима заявили, что он не признаёт вину. Видео © LIFE

"Наш подзащитный не организовывал экскурсии с посещением подземных коллекторов. Он вообще никогда этой деятельностью не занимался. Более того, он никогда не знал людей, которые эти экскурсии организовывают, и никогда с ними не общался. Поэтому, конечно, мы весьма удивлены предъявленным обвинениям, так как Александру вменяется предварительный сговор с людьми, которых он никогда не знал. Это абсурд!" — сказал один из защитников задержанного предпринимателя.