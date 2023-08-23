Задержанный по делу о гибели диггеров бизнесмен не признал вину
Адвокаты задержанного по делу диггеров Кима заявили, что он не признаёт вину
Одним из обвиняемых по делу о гибели людей в московском коллекторе во время ливня стал гендиректор ООО "Спутник" — основатель компании – агрегатора экскурсий Александр Ким. Сейчас следствие требует отправить его в СИЗО. Однако его адвокаты уверяют, что Ким не имеет отношения к трагической подземной экскурсии, жертвами которой стали восемь человек.
Адвокаты задержанного по делу диггеров Кима заявили, что он не признаёт вину. Видео © LIFE
"Наш подзащитный не организовывал экскурсии с посещением подземных коллекторов. Он вообще никогда этой деятельностью не занимался. Более того, он никогда не знал людей, которые эти экскурсии организовывают, и никогда с ними не общался. Поэтому, конечно, мы весьма удивлены предъявленным обвинениям, так как Александру вменяется предварительный сговор с людьми, которых он никогда не знал. Это абсурд!" — сказал один из защитников задержанного предпринимателя.
Как пояснили юристы, компания Кима предоставляла онлайн-площадку, где размещены более 17,5 тысячи экскурсий в разных городах не только России, но и мира. Как они подчеркнули, связь Кима со злополучной экскурсией заключается в том, что он является владельцем сайта, где рекламируют различные путешествия. Сам Ким, по словам защитников, не признаёт вину в гибели восьми человек и вообще не понимает, за что его собираются привлечь к ответственности.
Напомним, ранее из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Вероятно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра.
СК РФ