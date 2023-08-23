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23 августа, 18:53

Бизнесмен Ким отправлен под арест по делу о гибели диггеров в Москве

Предполагаемого организатора экскурсий по подземельям Москвы петербургского бизнесмена Александра Кима арестовали по делу о гибели восьми человек в коллекторе. Об этом заявила судья Замоскворецкого суда столицы, сообщает корреспондент Лайфа.

Бизнесмен Александр Ким в суде. Видео © LIFE

"Избрать Киму Александру меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток", — сказала судья.

Бизнесмен же подчеркнул, что не пытался скрываться и на всех этапах максимально помогал следствию. Также он указал, что с 2006-го года он гражданин РФ.

"В данный момент я не сопротивляюсь. И я не совсем понимаю, почему меня привезли, как одну из сторон. Мы не разрабатываем экскурсии, не являемся туроператром, а разрабатываем информплатформу, на которой просто размещаются объявления", — сказал он.

Адвокаты Кима попросили домашний арест, либо залог в качестве меры пресечения. Они настаивали на том, что Ким к совершённому преступлению отношения не имеет.

Задержанный по делу о гибели диггеров бизнесмен не признал вину

Задержанный по делу о гибели диггеров бизнесмен не признал вину

Ранее Лайф писал, что из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Вероятно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра.

Обложка ©

LIFE

Роман Вдовиченко
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