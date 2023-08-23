Бизнесмен Ким отправлен под арест по делу о гибели диггеров в Москве
Предполагаемого организатора экскурсий по подземельям Москвы петербургского бизнесмена Александра Кима арестовали по делу о гибели восьми человек в коллекторе. Об этом заявила судья Замоскворецкого суда столицы, сообщает корреспондент Лайфа.
Бизнесмен Александр Ким в суде. Видео © LIFE
"Избрать Киму Александру меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток", — сказала судья.
Бизнесмен же подчеркнул, что не пытался скрываться и на всех этапах максимально помогал следствию. Также он указал, что с 2006-го года он гражданин РФ.
"В данный момент я не сопротивляюсь. И я не совсем понимаю, почему меня привезли, как одну из сторон. Мы не разрабатываем экскурсии, не являемся туроператром, а разрабатываем информплатформу, на которой просто размещаются объявления", — сказал он.
Адвокаты Кима попросили домашний арест, либо залог в качестве меры пресечения. Они настаивали на том, что Ким к совершённому преступлению отношения не имеет.
Ранее Лайф писал, что из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Вероятно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра.
LIFE