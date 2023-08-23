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23 августа, 19:01

Тела семи человек извлекли на месте крушения самолёта под Тверью

ЕДДС: Тела семи человек извлекли на месте крушения самолёта под Тверью

<p>Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56031" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Обложка © Telegram / SHOT

Прибывшие на место крушения самолёта в Тверской области спасатели извлекли из-под обломков тела семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Бологовского округа.

"Тела семерых погибших извлечены", — сообщили в ЕДДС.

Опубликованы фото обломков бизнесджета, на котором мог лететь Пригожин

Опубликованы фото обломков бизнесджета, на котором мог лететь Пригожин

Ранее сообщалось о том, что в потерпевшем крушение самолёте в Тверской области у посёлка Куженкино было десять человек. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Разбившийся бизнесджет принадлежал компании "МНТ-Аэро".

Оксана Попова
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