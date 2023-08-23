Тела семи человек извлекли на месте крушения самолёта под Тверью
ЕДДС: Тела семи человек извлекли на месте крушения самолёта под Тверью
Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Обложка © Telegram / SHOT
Прибывшие на место крушения самолёта в Тверской области спасатели извлекли из-под обломков тела семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Бологовского округа.
"Тела семерых погибших извлечены", — сообщили в ЕДДС.
Ранее сообщалось о том, что в потерпевшем крушение самолёте в Тверской области у посёлка Куженкино было десять человек. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Разбившийся бизнесджет принадлежал компании "МНТ-Аэро".