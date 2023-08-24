В аэропорту Шереметьево ввели особое распоряжение после крушения самолёта под Тверью
SHOT: В Шереметьево ввели особое распоряжение после крушения самолёта под Тверью
В столичном аэропорту Шереметьево введено особое распоряжение. Как пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, отвечающих за безопасность сотрудников воздушной гавани вызвали с выходных на дежурство.
По официальным данным, именно из Шереметьево около семи часов назад вылетал самолёт Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ), который упал у села Куженкино Бологовского района Тверской области.
Лайф сообщал, что в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин