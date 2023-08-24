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23 августа, 21:54

В аэропорту Шереметьево ввели особое распоряжение после крушения самолёта под Тверью

SHOT: В Шереметьево ввели особое распоряжение после крушения самолёта под Тверью

В столичном аэропорту Шереметьево введено особое распоряжение. Как пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, отвечающих за безопасность сотрудников воздушной гавани вызвали с выходных на дежурство.

По официальным данным, именно из Шереметьево около семи часов назад вылетал самолёт Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ), который упал у села Куженкино Бологовского района Тверской области.

Обнародован полный список пассажиров рухнувшего под Тверью самолёта Embraer

Обнародован полный список пассажиров рухнувшего под Тверью самолёта Embraer

Лайф сообщал, что в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Оксана Попова
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