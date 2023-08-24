Депортацией не отделается: Мигранту, ударившему девушку на пробежке в Подмосковье, грозит срок

До шести лет колонии грозит 20-летнему Шахзоду Джурабоеву, который ударил девушку в подмосковном Нахабине из-за якобы слишком коротких шорт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В отношении парня СУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды с применением насилия). И это при условии, что ГУ МВД завело дело о побоях, а прокуратура — о хулиганстве. В ближайшее время парня собираются арестовать.