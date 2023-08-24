Депортацией не отделается: Мигранту, ударившему девушку на пробежке в Подмосковье, грозит срок
Ударившему девушку мигранту в Нахабине грозит до шести лет колонии
До шести лет колонии грозит 20-летнему Шахзоду Джурабоеву, который ударил девушку в подмосковном Нахабине из-за якобы слишком коротких шорт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В отношении парня СУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды с применением насилия). И это при условии, что ГУ МВД завело дело о побоях, а прокуратура — о хулиганстве. В ближайшее время парня собираются арестовать.
Напомним, утром 22 августа в Нахабине молодой человек азиатской внешности, плохо владеющий русским языком, ударил девушку, которая вышла на пробежку. Противником короткой одежды оказался работник местной управляющей компании. Позднее неадеквата задержала полиция. Оказалось, что парень год назад лежал в психбольнице, так как слышал "голоса" в голове. В ходе допроса мигрант признал вину, но заявил, что спасал спортсменку от греха.