Адвокат предположил, по какой статье могут наказать ударившего девушку мигранта
Адвокат Миронов: Ударивший девушку мигрант может получить статью за экстремизм
В деле об избиении девушки в подмосковном Нахабине из-за длины её шорт есть экстремистский подтекст, считает председатель коллегии адвокатов "Миронов, Кудрявцев и партнёры" Иван Миронов. По его мнению, 20-летний Шахзод Джурабоев совершил преступление "на почве радикальных религиозных взглядов".
"Правоохранительные органы должны сработать максимально жёстко и справедливо. Это должно быть неким назиданием, примером. <...> Этот подонок должен получить заслуженный тюремный срок", — сказал Миронов в эфире радио "Комсомольская правда".
Адвокат не исключает, что за Джурабоева могут заступиться мигрантские общины. С помощью административных или даже коррупционных инструментов они могут помочь злоумышленнику избежать ответственности.
Напомним, утром 22 августа в Нахабине молодой человек азиатской внешности, плохо владеющий русским языком, ударил девушку, которая вышла на пробежку. По его мнению, у неё были "слишком короткие шорты". Мигранта вскоре задержала полиция. Оказалось, что парень год назад лежал в психбольнице, так как слышал "голоса" в голове. В ходе допроса мигрант признал вину, но заявил, что спасал спортсменку от греха.
Кадр из видео "МВД Медиа"