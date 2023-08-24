Адвокат предположил, по какой статье могут наказать ударившего девушку мигранта

В деле об избиении девушки в подмосковном Нахабине из-за длины её шорт есть экстремистский подтекст, считает председатель коллегии адвокатов "Миронов, Кудрявцев и партнёры" Иван Миронов. По его мнению, 20-летний Шахзод Джурабоев совершил преступление "на почве радикальных религиозных взглядов".

"Правоохранительные органы должны сработать максимально жёстко и справедливо. Это должно быть неким назиданием, примером. <...> Этот подонок должен получить заслуженный тюремный срок", — сказал Миронов в эфире радио "Комсомольская правда".