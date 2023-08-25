В Кремле ответили на вопрос, пойдёт ли Путин на похороны Пригожина
Песков считает, что пока рано говорить о посещении Путиным похорон Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока рано говорить о возможном присутствии российского лидера Владимира Путина на похоронах бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Мы пока не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно", — пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, на данный момент у президента очень плотный график работы, поэтому никаких предположений строить нет смысла.
Напомним, в самолёте, который вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.