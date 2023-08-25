В Кремле ответили на вопрос, пойдёт ли Путин на похороны Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока рано говорить о возможном присутствии российского лидера Владимира Путина на похоронах бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Мы пока не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно", — пояснил представитель Кремля.