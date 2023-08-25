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25 августа, 10:43

В Кремле ответили на вопрос, пойдёт ли Путин на похороны Пригожина

Песков считает, что пока рано говорить о посещении Путиным похорон Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока рано говорить о возможном присутствии российского лидера Владимира Путина на похоронах бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Мы пока не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно", — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, на данный момент у президента очень плотный график работы, поэтому никаких предположений строить нет смысла.

Путин: Пригожин перед авиакатастрофой только вернулся из Африки

Путин: Пригожин перед авиакатастрофой только вернулся из Африки

Напомним, в самолёте, который вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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