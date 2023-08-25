Путин поручил изучить создание космических аппаратов для предельно низких орбит
Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит. Соответствующий перечень по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", прошедшего 29 июня, публикует пресс-служба Кремля.
"Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний", — поручил глава государства.
Ответственные: от госкорпорации — Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Путин ожидает доклад по теме до 1 декабря текущего года.
Лайф рассказывал о судьбе автоматической межпланетной станции "Луна-25". Она стартовала с космодрома Восточный 11 августа и, если бы всё прошло штатно, стала бы первым аппаратом на Южном полюсе естественного спутника Земли и первым подобным проектом в истории современной России. Уже 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту и прислала первые снимки поверхности спутника, однако 19 августа связь с аппаратом прервалась, после чего он разбился о поверхность Луны. Тем не менее, по словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, наша страна может отправить новую миссию.