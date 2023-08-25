Путин поручил изучить создание космических аппаратов для предельно низких орбит

Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит. Соответствующий перечень по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", прошедшего 29 июня, публикует пресс-служба Кремля.

"Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний", — поручил глава государства.