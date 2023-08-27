Срок следствия по делу Дарьи Треповой* продлён до 2 декабря

Период расследования дела в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, продлён до 2 декабря. Об этом сказано в постановлении Басманного районного суда Москвы.

"21 августа 2023 года срок предварительного следствия продлён в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления СК РФ до восьми месяцев, то есть до 2 декабря 2023 года", — говорится в документе, которым самой фигурантке продлён срок ареста на этот же период.