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27 августа, 17:19

Срок следствия по делу Дарьи Треповой* продлён до 2 декабря

<p>Дарья Трепова*. Фото © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Дарья Трепова*. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Период расследования дела в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, продлён до 2 декабря. Об этом сказано в постановлении Басманного районного суда Москвы.

"21 августа 2023 года срок предварительного следствия продлён в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления СК РФ до восьми месяцев, то есть до 2 декабря 2023 года", говорится в документе, которым самой фигурантке продлён срок ареста на этот же период.

Раскаявшаяся в суде Трепова на допросах ведёт себя иначе

Раскаявшаяся в суде Трепова на допросах ведёт себя иначе

Напомним, Дарью Трепову* обвиняют в совершении теракта 2 апреля 2023 года. В тот день в петербургском кафе "Стрит-бар", где проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв. Он погиб. Выяснилось, что Трепова* подарила Татарскому заминированную статуэтку, причём к преступлению она готовилась тщательно, копируя образ одной художницы и втираясь в доверие к жертве. В июле ей предъявили окончательное обвинение.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Матвей Константинов
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