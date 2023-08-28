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28 августа, 10:16

В Кремле анонсировали международные поездки Путина осенью

Песков: У Путина планируются осенью международные поездки

У президента России Владимира Путина планируются осенью международные поездки. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Осенью планируются. Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать", — сказал журналистам официальный представитель Кремля.

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А ранее Песков сообщил о подготовке к скорой встрече Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, вопрос их личной беседы обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка. Турецкий телеканал A Haber сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Появлялась информация, что переговоры глав государств могут состояться уже 31 августа. Также говорилось, что Путин и Эрдоган, возможно, встретятся 4 сентября в Сочи.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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