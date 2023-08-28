В Кремле анонсировали международные поездки Путина осенью

У президента России Владимира Путина планируются осенью международные поездки. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Осенью планируются. Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать", — сказал журналистам официальный представитель Кремля.