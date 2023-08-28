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28 августа, 10:11

В Кремле ответили на вопрос о похоронах Пригожина

Песков: Информации о похоронах Пригожина нет, решение за родственниками

Информации о времени и месте похорон основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина пока нет. Решение по этому вопросу будут принимать его родственники. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников", сказал он журналистам.

Также Песков оказался не готов ответить на вопрос, посетит ли президент РФ Владимир Путин похороны Пригожина. Он отметил, что ответа пока нет, поскольку неясно, где и когда пройдёт церемония.

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Напомним, 23 августа самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находилось десять человек, в том числе и сам предприниматель, все погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев
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