В Кремле ответили на вопрос о похоронах Пригожина

Информации о времени и месте похорон основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина пока нет. Решение по этому вопросу будут принимать его родственники. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников", — сказал он журналистам.