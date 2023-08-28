В Кремле ответили на вопрос о похоронах Пригожина
Песков: Информации о похоронах Пригожина нет, решение за родственниками
Информации о времени и месте похорон основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина пока нет. Решение по этому вопросу будут принимать его родственники. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников", — сказал он журналистам.
Также Песков оказался не готов ответить на вопрос, посетит ли президент РФ Владимир Путин похороны Пригожина. Он отметил, что ответа пока нет, поскольку неясно, где и когда пройдёт церемония.
Напомним, 23 августа самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находилось десять человек, в том числе и сам предприниматель, все погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин