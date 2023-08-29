Дамам на заметку: вот какие секреты обольщения используют девушки из разных стран

Романтика, как говорится, не знает границ. Как и методы, используемые женщинами для обольщения объекта своего желания. От тонкого флирта до смелых действий — девушки во всём мире используют множество неожиданных хитростей, чтобы разжечь пламя влечения в мужчине.

Секреты француженок

Страсти и любовные игры француженок, чем их женщины отличаются от русских. Фото © Shutterstock

Француженки известны своей вечной элегантностью и непринуждённым очарованием. Секрет? Он заключается в их способности свободно говорить на языке любви. Француженки не перестают ходить на свидания, даже будучи в отношениях. Не спешите осуждать! Свидания — это не обязательно поцелуи и секс с другими людьми, это могут быть деловые встречи с тонким флиртом, которые не предполагают ничего серьёзного.

А всё потому, что принцип "запереться в четырёх стенах и расслабиться" вскоре приводит к чувству неудовлетворённости. Когда пара делает всё вместе и не привносит в свою жизнь ничего "свеженького" и при этом исключает из неё всякий флирт и общение с друзьями, скука не заставит себя ждать. Если долго себя ограничивать и запереть свою сексуальность в тёмный шкаф, предназначенный только для партнёра, вы волей-неволей почувствуете сильную тягу к свободе и одновременно затухание женской энергии. А потому лучше разрешать себе небольшие вольности, да и мужчине должно быть приятно, что на его девушку обращают внимание.

Секс и поцелуи по-французски — чем заманивают в любовные сети девушки этой страны. Фото © Freepik / drobotdean

В этом нет ничего бесчестного и манипулятивного. Просто лёгкий флирт и капелька ревности могут оживить отношения и сделать вашу жизнь чуточку более забавной. Француженки знают: показать своему мужчине, что есть и другие кавалеры, которые находят её привлекательной, ― гораздо более сильный приём, чем жалобы: "Почему ты не уделяешь мне больше внимания?". Девушки из Франции понимают, что мужчина начнёт терять сосредоточенность, как только поймёт, что женщина стала его собственностью. Поэтому они остаются таинственными даже для своих мужей.

Чем итальянки берут мужчин?

Любовь не в России: как кокетничают и флиртуют девушки со всего мира, тайны итальянок. Фото © Freepik / halayalex

Итальянцы известны своей пылкой страстью, а их женщины — это просто ошеломляющая концентрация сексуальности и эмоциональных фейерверков. Своими выразительными жестами и оживлёнными разговорами дамы могут зажечь искру, устоять перед которой невозможно. Их секретное оружие? Подлинная и заразительная любовь к жизни, полное раскрепощение в своих чувствах и эмоциях.

Итальянки не держат в себе тонну груза на душе, как, например, русские женщины. Они устраивают скандалы, громко плачут, ссорятся на улицах так, что их слышит половина Европы. Однако эта импульсивность не отталкивающая, а, напротив, очень очаровательная.

Итальянки обольщают мужчин своей страстной и горячей натурой, они покоряют сердце эмоциональностью и раскрепощённостью. Фото © Shutterstock

Несмотря на то что итальянки привыкли эксплуатировать свою сексуальность, пленяя мужчин, оголяются они сбалансированно. Рискованное мини комбинируют со скромными блузками сдержанных цветов, а глубокое декольте носят с брюками или джинсами скинни. Итальянки не просто живут в эпицентре моды, они сами задают ей тон! Сочетая вещи на грани, они каждый день рождают идеи, которые быстро становятся новыми тенденциями. В гардеробе итальянки всегда есть брендовая вещь. А поскольку мужчины-итальянцы тоже те ещё модники, конечно же, они выбирают девушку себе под стать.

Кроме того, итальянки — непревзойдённые актрисы. Они уверены, что главное для кавалеров — собственный авторитет, и потому всячески подыгрывают любимым, внушая, что они сильные и решительные мужчины, без которых им не обойтись.

Тайны немок: как соблазняют мужчин

Тайны немецких женщин: как играют в любовь в других странах. Фото © Freepik / teksomolika

У молодых немок вопрос "как познакомиться" вообще не возникает: они делают это где угодно при всяком удобном случае. Зрелые женщины становятся консервативными и практичными, считают уместными заигрывания только в определённое время и в подходящих местах. Вы напугаете даму, если решите флиртовать во "внеурочное время" (не в клубе или на сайте знакомств). Для флирта немкам нужны зоны, как места для курения. Здесь нет как таковой культуры заигрывания! На флиртующего в магазине мужчину фрау отреагирует мыслями вроде: "Чего он от меня хочет?".

Немки свободны от ненужных им заморочек. Они не выбирают часами образ или как накраситься, не надевают неудобные, но красивые туфли на свидание и не изображают ради кавалера, что им нравится футбол. По сравнению с немками даже русские женщины — "громкие", что уж говорить об итальянках. Ведь как мужчины, так и женщины в Германии практически не бывают замечены в эмоциональных ссорах с криками, размахиваниями руками, слезами и ещё реже рукоприкладством. Немки редко красятся, но их острые черты лица и без макияжа смотрятся очень притягательно. Их честность освежает, а способность сочетать её с оттенком лёгкой игривости может создать просто магнетическое притяжение.

Как и чем женщины из других стран сводят мужчин с ума: секреты немок. Фото © Getty Images

Немецкие женщины очень самостоятельны. Они копят себе сами на дорогие сумки, украшения и одежду и нисколько этого не стесняются. Берут машины в кредит, отменяют свидание из-за тренировки, в юном возрасте одеваются как попало, а в зрелом — стильно и со вкусом. Что уж говорить, часто мысль о браке приходит женщине в голову первой, и она делает предложение мужчине сама. Да-да, это правда, хоть и звучит как другая реальность. Многих мужчин будоражит эта холодность, рациональность, самостоятельность и напористость немок. Их образ "Снежной королевы" заставляет сердце парней биться чаще.

Как соблазняют мужчин японки?

Японки соблазняют мужчин сладкими речами, глубоким декольте и любовью к сексу. Фото © Freepik

Японки овладели искусством сдержанной привлекательности. Их тихие слова, скромные жесты и нежные улыбки передают ощущение тайны и интриги, которые могут оставить неизгладимое впечатление. Несмотря на то что люди в Японии очень замкнуты и скованы, секс у них стоит всегда чуть ли не на первом месте. Поскольку обычно японцы вынуждены копить все эмоции в себе — спор или разговор на повышенных тонах в офисе считается моветоном. Так что на помощь приходит сексуальная разрядка.

Японка вызывает интерес у мужчины сладкими речами. Она искусно поддерживает разговор, задаёт много вопросов, нечаянно притрагивается к руке или плечу, восторженно делится своими впечатлениями или мыслями. Её цель — зацепить и запомниться. Девушка идёт напролом. Она любыми средствами воздействует на физические реакции потенциального любовника. Ненавязчиво выпячивает грудь, "нечаянно" оказывается в объятиях, шепчет ему на ушко "важный" секрет. Очень помогает использование духов — тонких, едва уловимых, женственных. Задача на данном этапе — взбудоражить фантазию и вызвать желание.

Уроки обольщения от американок

Секреты обольщения девушек со всего света: как это делают американки? Фото © Freepik / lookstudio

На первый взгляд американки не похожи на молчаливых недотрог. Любая девушка с удовольствием расскажет, как добраться до нужного места назначения, с удовольствием посоветует кафе или куда сходить на экскурсию, пока не поймёт, что мужчина с ней заигрывает. Если же парень и впрямь сильно понравился, американки чаще всего пользуются невербальными сигналами: широкая улыбка, пристальный взгляд, облизывание губы, кивок головой, подмигивание. Впрочем, бывает и такое, что женщина просит мужчину помочь в чём-либо, приглашает присесть за столик или потанцевать.