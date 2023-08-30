"И рыбку съесть, и воду слить": Депутат не поверил Кисиде, который отобедал фукусимскими морепродуктами

Депутат Госдумы Александр Толмачёв выразил уверенность, что демонстрация японским премьером Фумио Кисидой поедания фукусимской рыбы — очередная пиар-акция. Хотя в то же время парламентарий оценил "самурайское" спокойствие политика.

"Премьер Японии явно хочет и рыбку съесть, и воду с "Фукусимы" слить. Целый фейерверк пиар-акций, прошедших в последние дни по этой теме, явно свидетельствует о том, что проблема есть. А что до самого жеста, самурайское спокойствие Кисиды вызывает уважение", — сказал он.