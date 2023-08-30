"И рыбку съесть, и воду слить": Депутат не поверил Кисиде, который отобедал фукусимскими морепродуктами
Депутат Толмачёв назвал поедание премьером Кисидой рыбы с Фукусимы пиар-акцией
Депутат Госдумы Александр Толмачёв выразил уверенность, что демонстрация японским премьером Фумио Кисидой поедания фукусимской рыбы — очередная пиар-акция. Хотя в то же время парламентарий оценил "самурайское" спокойствие политика.
"Премьер Японии явно хочет и рыбку съесть, и воду с "Фукусимы" слить. Целый фейерверк пиар-акций, прошедших в последние дни по этой теме, явно свидетельствует о том, что проблема есть. А что до самого жеста, самурайское спокойствие Кисиды вызывает уважение", — сказал он.
При этом депутат уверен, что рыбу Кисиды проверили всевозможными способами перед употреблением. Но это не делается со всеми морепродуктами, которые попадают на столы простых людей по всему региону.
Ранее Кисида и члены Кабмина Японии на камеру съели рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Тем самым власти хотели показать, что рыба остаётся безопасной. Лайф напоминает, что до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" хотят сбросить 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. Запланированное начало осуществляться 24 августа. По мнению экспертов, последствия сброса воды с "Фукусимы" могут задеть и Россию. В связи с этим Роспотребнадзор усилил контроль за привезённой рыбной продукцией.
Twitter / 首相官邸