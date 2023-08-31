Когда не стоит верить признаниям в любви, ведь эти слова — попытка вас одурачить: 6 случаев

Услышав заветное "Я тебя люблю", не спешите радоваться. Потому как далеко не всегда произнесённая фраза отражает свой смысл. Нередко бывает и так, что партнёр говорит её, чтобы задобрить вторую половинку. Или же пытается манипулировать. Потому предлагаем узнать, когда сладкие речи не более чем фарс и пыль в глаза.

1. Слова "Я тебя люблю" прозвучали на первом свидании

Почему так важно быть искренним в отношениях: шесть случаев, когда признанием могут обмануть. Фото © Shutterstock

Как мы уже ранее говорили, это одна из привычек парней, которую девушки терпеть не могут. Ну кто признаётся в таких сложных чувствах сразу после первого свидания, когда оба партнёра натянули добродушные и вежливые маски, пока ещё боясь показать себя настоящих? Если слова от мужчины всё же прозвучали, это заставит даму задуматься. Но не о будущей семье, а как больше не пересекаться с этим человеком.

2. "Никто меня раньше не любил, а ты да. Я тебя тоже"

Услышав такую фразу, стоит насторожиться. С одной стороны, это может быть просто факт из жизни человека. У всех разная судьба как-никак. Если вы очень хорошо знаете биографию своего партнёра, понимаете, через что тот прошёл, то можно смело верить в искренность этих слов. С другой стороны, это может быть хитрая манипуляция и попытка надавить на жалость. И на самом деле смысл этой фразы уже будет трактоваться так: "Мне так нравится купаться в твоём внимании, я подчеркну это. Чтобы ты понимал, любая невнимательность отразится на мне. И я буду манипулировать своим несчастным видом и твоим чувством вины".

3. Вам ответили на признание

Когда не стоит верить признаниям в любви: 6 случаев. Фото © Shutterstock

Опять же, очень важно следить за тем, как эти слова были произнесены. Без особого энтузиазма и блеска в глазах, скомкано или тихо. Партнёр отвёл глаза, кидая дежурное "Я тоже"? Тогда у нас плохие новости. Скорее всего, человек не разделяет тёплых чувств и просто не захотел обидеть, поэтому вроде как и дал ответное признание. Но на самом деле переступил через себя и сделал так из вежливости или опять же личных мотивов.

4. Партнёр сказал "Я тебя люблю" после крупной ссоры

Ещё одна так называемая ситуация с двумя вариантами. Очень часто скандалы и ссоры в паре заставляют возлюбленных раскрыть глаза. Сколько боли они причинили друг другу, сколько гадостей, совершенно незаслуженных, наговорили. И тогда слова "Я тебя люблю" дополняются "Давай мириться", и смело можно сказать, что человек искренен и ему не всё равно. Но это должно прозвучать в порыве, когда оба ещё "горяченькие" из-за эмоций. А вот если человек произнёс эту фразу спустя день молчания, тут стоит заподозрить неладное.

5. "Я люблю тебя, но стану сильнее, если подаришь…"

Как с помощью фразы "Я тебя люблю" можно манипулировать в отношениях. Фото © Shutterstock

Чаще такими фразочками кидаются женщины, активно желающие раскрутить своего мужчину на дорогой для себя подарок. Дамы строят глазки, ластятся и чуть ли не мурлычут заветное: "Котик, я тебя так люблю. Ты же купишь мне шубку?" Стоит ли тут что-то ещё говорить? Всё это просто попытка манипулировать, возможно, действительно любящим человеком.

6. Когда фраза — предлог для контроля

А вот таким уже чаще грешат мужчины. "Дорогая, я же люблю тебя, поэтому не отпущу погулять с подружками — буду волноваться". Тираны и абьюзеры обожают не только контролировать своих несчастных жертв, застрявших с ними в токсичных отношениях, но ещё и напоминать, какие на самом деле они белые и пушистые. Нет-нет, что вы, это всё забота и искреннее волнение за возлюбленную. Точнее, попытка маскировки.