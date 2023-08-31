Глава УЕФА счёл неуместным поцелуй Рубиалеса с футболисткой Эрмосо

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал неуместным поцелуй президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Об этом пишет L'Equipe.

Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы на церемонии награждения. Видео © Twitter / SportsPassionI1

Чеферин напомнил, что дело находится в руках дисциплинарного органа международной федерации, а также подчеркнул, что его комментарий, как юриста и одного из вице-президентов ФИФА, был бы равносилен давлению. Тем не менее, он выразил сожаление, что такое событие омрачает победу сборной Испании.