Глава УЕФА счёл неуместным поцелуй Рубиалеса с футболисткой Эрмосо
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал неуместным поцелуй президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Об этом пишет L'Equipe.
Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы на церемонии награждения. Видео © Twitter / SportsPassionI1
Чеферин напомнил, что дело находится в руках дисциплинарного органа международной федерации, а также подчеркнул, что его комментарий, как юриста и одного из вице-президентов ФИФА, был бы равносилен давлению. Тем не менее, он выразил сожаление, что такое событие омрачает победу сборной Испании.
"Нам нужно что-то менять. Конечно, то, что он сделал, было неуместно. Мы все это знаем. Я надеюсь, что он и сам понимает, что это было неуместно", — указал Чеферин, добавив, что решение будет принимать дисциплинарный комитет.
Как уже рассказывал Лайф, скандал с Рубиалесом разгорелся после награждения женской сборной Испании, победившей на чемпионате мира: радостный чиновник не совладал с эмоциями и поцеловал капитана команды Дженнифер Эрмосо прямо в губы. Многие разглядели в его действиях сексуальное насилие, футболистки объявили бойкот, а прокуратура Мадрида завела в отношении его дело. ФИФА также временно отстранила Рубиалеса от должности президента RFEF.
ТАСС / АР / RFEF