Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина хоронят в подмосковных Мытищах

Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе вместе с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным, хоронят сегодня в подмосковных Мытищах. Как пишет SHOT, сейчас кладбище оцеплено военной полицией, так как семья Уткина попросила провести церемонию без прессы.