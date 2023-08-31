Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина хоронят в подмосковных Мытищах
Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе вместе с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным, хоронят сегодня в подмосковных Мытищах. Как пишет SHOT, сейчас кладбище оцеплено военной полицией, так как семья Уткина попросила провести церемонию без прессы.
Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина хоронят в подмосковных Мытищах. Видео © SHOT
Напомним, 23 августа самолёт владельца ЧВК "Вагнер" потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Все погибли. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Владельца ЧВК "Вагнер" похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге.