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31 августа, 08:16

Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина хоронят в подмосковных Мытищах

Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе вместе с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным, хоронят сегодня в подмосковных Мытищах. Как пишет SHOT, сейчас кладбище оцеплено военной полицией, так как семья Уткина попросила провести церемонию без прессы.

Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина хоронят в подмосковных Мытищах. Видео © SHOT

Напомним, 23 августа самолёт владельца ЧВК "Вагнер" потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Все погибли. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Владельца ЧВК "Вагнер" похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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