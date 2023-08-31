Трамп объявил себя спасителем человечества от "ядерного холокоста"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что спас мир от "ядерного холокоста", разобравшись с КНДР. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на показания, данные генпрокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс. По словам политика, его срок — "самая важная работа в мире, спасающая миллионы жизней".

"Я думаю, что у вас случился бы ядерный холокост, если бы я не разобрался с Северной Кореей. Я думаю, что у вас была бы ядерная война, если бы меня не избрали", — сказал он.