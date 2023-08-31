Глава Дагестана снял с поста руководителя МЧС республики
Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагамедов покинул пост по собственному желанию
Нариман Казимагамедов. Обложка © ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагамедов покинул пост по собственному желанию, сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Меликова. Временно исполняющим обязанности министра назначен заместитель Казимагамедова Надим Велиханов.
"Руководитель МЧС по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов освобождён он занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Сергей Меликов", — говорится в опубликованном сообщении.
Нариман Казимагамедов занимал пост главы МЧС Дагестана с 2014 года.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Меликов поблагодарил президента России Владимира Путина и руководителей других регионов РФ за помощь в ликвидации последствий трагедии в Махачкале. Там 14 августа на территории автосервиса произошёл мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибли 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка.