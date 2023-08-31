Глава Дагестана снял с поста руководителя МЧС республики

Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагамедов покинул пост по собственному желанию, сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Меликова. Временно исполняющим обязанности министра назначен заместитель Казимагамедова Надим Велиханов.

"Руководитель МЧС по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов освобождён он занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Сергей Меликов", — говорится в опубликованном сообщении.