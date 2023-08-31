Лондон поддержал решение Токио сбрасывать в океан воду с "Фукусимы"

Лондон полностью поддерживает Токио в ситуации со сбросом очищенной от радиоактивных элементов воды с атомной станции "Фукусима". Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

В ведомстве напомнили, что данная практика является стандартной для атомной энергопромышленности всех стран мира. Сброс воды с тритием в океан носит рутинный характер, пояснили в министерстве.