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31 августа, 20:48

Лондон поддержал решение Токио сбрасывать в океан воду с "Фукусимы"

МИД Британии выразил Японии поддержку в связи со сбросом воды с "Фукусимы"

Лондон полностью поддерживает Токио в ситуации со сбросом очищенной от радиоактивных элементов воды с атомной станции "Фукусима". Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

В ведомстве напомнили, что данная практика является стандартной для атомной энергопромышленности всех стран мира. Сброс воды с тритием в океан носит рутинный характер, пояснили в министерстве.

"Правительство Великобритании хотело бы ещё раз выразить своё полное удовлетворение результатами мониторинга МАГАТЭ и его заключением о том, что сброс Японией очищенной воды с ядерного объекта "Фукусима-Дайити" является безопасным и соответствует принятым на международном уровне стандартам ядерной безопасности", — заключил МИД Соединённого Королевства.

Вещество из сливаемой с "Фукусимы" воды оказалось способным вызывать рак

Вещество из сливаемой с "Фукусимы" воды оказалось способным вызывать рак

Скандальное решение Токио сбросить воду с АЭС в океан вызвало недовольство у соседних государств. Дабы доказать безопасность такого действия, премьер Японии Фумио Кисида отведал рыбу, выловленную неподалёку от "Фукусимы". Позже Россельхознадзор Приморья подтвердил, что морские обитатели акватории не стали радиоактивными.

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Wikipedia / Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Илья Пушкарев
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