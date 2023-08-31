Лондон поддержал решение Токио сбрасывать в океан воду с "Фукусимы"
МИД Британии выразил Японии поддержку в связи со сбросом воды с "Фукусимы"
Лондон полностью поддерживает Токио в ситуации со сбросом очищенной от радиоактивных элементов воды с атомной станции "Фукусима". Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.
В ведомстве напомнили, что данная практика является стандартной для атомной энергопромышленности всех стран мира. Сброс воды с тритием в океан носит рутинный характер, пояснили в министерстве.
"Правительство Великобритании хотело бы ещё раз выразить своё полное удовлетворение результатами мониторинга МАГАТЭ и его заключением о том, что сброс Японией очищенной воды с ядерного объекта "Фукусима-Дайити" является безопасным и соответствует принятым на международном уровне стандартам ядерной безопасности", — заключил МИД Соединённого Королевства.
Скандальное решение Токио сбросить воду с АЭС в океан вызвало недовольство у соседних государств. Дабы доказать безопасность такого действия, премьер Японии Фумио Кисида отведал рыбу, выловленную неподалёку от "Фукусимы". Позже Россельхознадзор Приморья подтвердил, что морские обитатели акватории не стали радиоактивными.