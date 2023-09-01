Лавров: Дискуссии по Украине без участия РФ в Джидде сочли бесперспективными

Саудовская Аравия заявила, что планировала провести встречу в Джидде по вопросу Украины с целью донести бесперспективность дискуссий без участия Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наши саудовские друзья впоследствии нам рассказали о том, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате в Джидде", — сказал глава дипведомства на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.