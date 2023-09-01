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1 сентября, 09:37

Лавров: Дискуссии по Украине без участия РФ в Джидде сочли бесперспективными

Саудовская Аравия заявила, что планировала провести встречу в Джидде по вопросу Украины с целью донести бесперспективность дискуссий без участия Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наши саудовские друзья впоследствии нам рассказали о том, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате в Джидде", — сказал глава дипведомства на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

По его словам, королевство объяснило, что это делается исключительно для того, чтобы донести до Киева и его западных союзников мысль о полной бесперспективности "любых дискуссий без участия Российской Федерации", что оно и сделало на том мероприятии, которое состоялось в Джидде.

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Как уже рассказывал Лайф, в начале августа в Саудовской Аравии в Джидде прошла международная встреча по Украине, в которой приняли участие представители почти 30 стран. В ходе переговоров обсуждалась в том числе так называемая формула мира, состоящая из десяти пунктов и опубликованная на сайте Офиса президента Украины. При этом Лавров объяснил, что продвижение "формулы мира Зеленского" бесперспективно. Сегодня в ходе встречи в МГИМО министр также назвал её неадекватной бумагой.

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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