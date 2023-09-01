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1 сентября, 10:22

Песков переадресовал в Минобороны вопросы об атаке беспилотников на Псков

Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопросы журналистов об атаке беспилотников на Псков в Минобороны РФ.

"Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться к ним", — заявил пресс-секретарь президента России.

Стало известно, что сбивали силы ПВО у аэропорта Пскова минувшей ночью

Стало известно, что сбивали силы ПВО у аэропорта Пскова минувшей ночью

Напомним, в ночь на 30 августа аэропорт Пскова атаковали беспилотники. Атаку удалось отбить, однако оказались повреждены военно-транспортные самолёты Ил-76. 31 августа работа аэропорта была возобновлена. При этом сегодня в псковском микрорайоне Кресты сработала система ПВО и уничтожили единичный неопознанный объект. По данным SHOT, стрельба велась по квадрокоптеру, который пытался пролететь над территорией и заснять результаты украинской атаки.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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