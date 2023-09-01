Песков переадресовал в Минобороны вопросы об атаке беспилотников на Псков
Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопросы журналистов об атаке беспилотников на Псков в Минобороны РФ.
"Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться к ним", — заявил пресс-секретарь президента России.
Напомним, в ночь на 30 августа аэропорт Пскова атаковали беспилотники. Атаку удалось отбить, однако оказались повреждены военно-транспортные самолёты Ил-76. 31 августа работа аэропорта была возобновлена. При этом сегодня в псковском микрорайоне Кресты сработала система ПВО и уничтожили единичный неопознанный объект. По данным SHOT, стрельба велась по квадрокоптеру, который пытался пролететь над территорией и заснять результаты украинской атаки.
ТАСС / Михаил Метцель