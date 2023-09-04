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4 сентября, 13:40

Шойгу заявил, что США могут менять министров обороны на Украине хоть каждый день

На Украине могут менять министра обороны хоть каждый день, его личность значения не имеет. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу заявил, что США могут менять министров обороны на Украине хоть каждый день. Видео © LIFE

"Там всё зависит не от Киева и не от того, кто будет министром обороны. Всё зависит от того, что скажут в Вашингтоне. Как скажут, так и будет, они будут менять их хоть каждый день", — прокомментировал он.

На уточняющий вопрос корреспондента Лайфа о том, будет ли Шойгу скучать по Алексею Резникову — уже почти бывшему министру обороны Украины, российский министр красноречиво промолчал.

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3 сентября стало известно о решении Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. На его пост предложена кандидатура руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. 4 сентября Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Он возглавлял Министерство обороны с ноября 2021 года.

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LIFE

Александр Юнашев
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