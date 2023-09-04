Шойгу заявил, что США могут менять министров обороны на Украине хоть каждый день

На Украине могут менять министра обороны хоть каждый день, его личность значения не имеет. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Там всё зависит не от Киева и не от того, кто будет министром обороны. Всё зависит от того, что скажут в Вашингтоне. Как скажут, так и будет, они будут менять их хоть каждый день", — прокомментировал он.