ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 13:40
4127

Шойгу заявил, что США могут менять министров обороны на Украине хоть каждый день

На Украине могут менять министра обороны хоть каждый день, его личность значения не имеет. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу заявил, что США могут менять министров обороны на Украине хоть каждый день. Видео © LIFE

"Там всё зависит не от Киева и не от того, кто будет министром обороны. Всё зависит от того, что скажут в Вашингтоне. Как скажут, так и будет, они будут менять их хоть каждый день", — прокомментировал он.

На уточняющий вопрос корреспондента Лайфа о том, будет ли Шойгу скучать по Алексею Резникову — уже почти бывшему министру обороны Украины, российский министр красноречиво промолчал.

Слуцкий высмеял нового главу МО Украины Умерова
Слуцкий высмеял нового главу МО Украины Умерова

3 сентября стало известно о решении Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. На его пост предложена кандидатура руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. 4 сентября Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Он возглавлял Министерство обороны с ноября 2021 года.

BannerImage

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar