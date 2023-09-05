В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке

Киев не станет смягчать позицию в вопросе зерновой сделки и не пойдёт ни на какие уступки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создаёт проблемы, а потом приглашает всех их решать", — заявил Кулеба.

Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в вопросе зерновой сделки "Украине стоит смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией". Кулеба также уточнил, что украинские дипломаты общались с представителями Турции и "чётко всё разъяснили".