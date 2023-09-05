В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не смягчит позицию в отношении зерновой сделки
Киев не станет смягчать позицию в вопросе зерновой сделки и не пойдёт ни на какие уступки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создаёт проблемы, а потом приглашает всех их решать", — заявил Кулеба.
Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в вопросе зерновой сделки "Украине стоит смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией". Кулеба также уточнил, что украинские дипломаты общались с представителями Турции и "чётко всё разъяснили".
По словам Кулебы, Украина желает сначала узнать, что турецкие коллеги "привезли из Сочи", и только потом принимать решения. Глава МИД также обратил внимание на то, что украинская сторона продолжит отстаивать "принципиальные позиции", включая санкционное давление на РФ.
Напомним, РФ вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний других сторон документа. 4 сентября по итогам встречи с Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.
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