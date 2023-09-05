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4 сентября, 22:44

В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не смягчит позицию в отношении зерновой сделки

Киев не станет смягчать позицию в вопросе зерновой сделки и не пойдёт ни на какие уступки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создаёт проблемы, а потом приглашает всех их решать", — заявил Кулеба.

Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в вопросе зерновой сделки "Украине стоит смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией". Кулеба также уточнил, что украинские дипломаты общались с представителями Турции и "чётко всё разъяснили".

По словам Кулебы, Украина желает сначала узнать, что турецкие коллеги "привезли из Сочи", и только потом принимать решения. Глава МИД также обратил внимание на то, что украинская сторона продолжит отстаивать "принципиальные позиции", включая санкционное давление на РФ.

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Напомним, РФ вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний других сторон документа. 4 сентября по итогам встречи с Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.

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Анатолий Симоненко
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