Аэропорты Москвы работают штатно после снятия ограничений

Аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский с 07:30 по московскому времени работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве также отметили, что ранее в целях обеспечения безопасности полётов были временно ограничены полёты из/в столичных воздушных гаваней Внуково и Шереметьево. Из-за этого на запасные аэропорты ушло пять самолётов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения.