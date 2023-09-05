Аэропорты Москвы работают штатно после снятия ограничений
В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов Москвы
Аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский с 07:30 по московскому времени работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве также отметили, что ранее в целях обеспечения безопасности полётов были временно ограничены полёты из/в столичных воздушных гаваней Внуково и Шереметьево. Из-за этого на запасные аэропорты ушло пять самолётов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения.
Ранее Лайф сообщал, что утром 5 сентября силами ПВО над Истринским районом Московской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа. Данный дрон, а также уничтоженный в небе над Калужской областью БПЛА летели в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. В результате падения обломков дрона в Подмосковье повреждения получил бытовой объект. Кроме того, в небе над Тверской областью был перехвачен украинский беспилотник самолётного типа.
ТАСС / Михаил Метцель