Отделы МВД обеспечат дополнительными огнетушителями на случай атак БПЛА

В отделах МВД по всей России проведут тренировки на случай атак вражескими беспилотными летательными аппаратами. Как сообщает телеграм-канал SHOT , подготовка начнётся уже в ближайшие дни.

Согласно приказу, который получили территориальные органы ведомства, сотрудникам необходимо проверить все эвакуационные выходы и работу автоматических систем пожаротушения. Также нужно наладить работу камер видеонаблюдения и патрулирование на объектах, а также оснастить дополнительными огнетушителями верхние этажи зданий. В ходе тренировок сотрудникам МВД следует уделить особое внимание вызову пожарных, оповещению и мгновенной эвакуации людей и имущества из зданий, где произошло возгорание.