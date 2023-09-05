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5 сентября, 07:05

Отделы МВД обеспечат дополнительными огнетушителями на случай атак БПЛА

SHOT: В отделах МВД по всей России проведут тренировки на случай атак БПЛА

В отделах МВД по всей России проведут тренировки на случай атак вражескими беспилотными летательными аппаратами. Как сообщает телеграм-канал SHOT, подготовка начнётся уже в ближайшие дни.

Согласно приказу, который получили территориальные органы ведомства, сотрудникам необходимо проверить все эвакуационные выходы и работу автоматических систем пожаротушения. Также нужно наладить работу камер видеонаблюдения и патрулирование на объектах, а также оснастить дополнительными огнетушителями верхние этажи зданий. В ходе тренировок сотрудникам МВД следует уделить особое внимание вызову пожарных, оповещению и мгновенной эвакуации людей и имущества из зданий, где произошло возгорание.

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Лайф напоминает, что сегодня утром силы ПВО над Подмосковьем сбили украинский БПЛА самолётного типа. Он летел в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. В результате падения обломков дрона в Подмосковье повреждения получил бытовой объект. Также сообщалось, что части БПЛА рухнули на гараж с газовыми баллонами в Истре. Произошёл пожар, после чего раздалось несколько сильных взрывов. Огонь уже ликвидировали.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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