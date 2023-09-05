В Германии объяснили увольнение Резникова коррупционными скандалами

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку Алексея Резникова с поста министра обороны страны из-за коррупционных скандалов вокруг армии Незалежной. Об этом сообщил обозреватель Кристиан Эш в статье для журнала Der Spiegel.

По словам журналиста, в частности, речь идёт о скандалах, связанных с закупкой по завышенным ценам униформы у турецкой компании и продовольствия для украинских военных. Так, Резников допустил увеличение бюджета для ВСУ до 20% ВВП.