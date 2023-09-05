В Германии объяснили увольнение Резникова коррупционными скандалами
Der Spiegel: Решение об отставке Резникова связано с коррупционными скандалами
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку Алексея Резникова с поста министра обороны страны из-за коррупционных скандалов вокруг армии Незалежной. Об этом сообщил обозреватель Кристиан Эш в статье для журнала Der Spiegel.
"Решение является следствием тех коррупционных скандалов, которые возмутили украинскую общественность", — говорится в публикации.
По словам журналиста, в частности, речь идёт о скандалах, связанных с закупкой по завышенным ценам униформы у турецкой компании и продовольствия для украинских военных. Так, Резников допустил увеличение бюджета для ВСУ до 20% ВВП.
Напомним, 3 сентября было озвучено решение Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. Глава государства предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. 4 сентября Резников подал в украинский парламент рапорт об отставке.
Telegram / Министерство обороны Украины