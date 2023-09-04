Политолог раскрыл, кого Зеленский уволит следующим после Резникова
Политолог Мезюхо: После Резникова Зеленский может уволить советника Подоляка
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / AP
Одновременная отставка глав Минобороны Украины и Великобритании Алексея Резникова и Бена Уоллеса может говорить о недовольстве Запада провалившимся контрнаступлением ВСУ. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо.
"Отставка Резникова в том числе может быть и эвакуацией украинского политика перед грядущим поражением Украины на поле боя. Ранее в украинских СМИ звучали предположения, что Резников может быть назначен на пост посла Украины в Великобритании", — отметил он в беседе с RT.
По словам эксперта, возможно, речь идёт об эвакуации политического деятеля, который, к слову, может являться "кошельком" Владимира Зеленского.
Эксперт также отреагировал на материал газеты The News York Times, в которой отставка Резникова связывается с затянувшимся конфликтом и коррупцией в оборонной сфере Украины. Специалист допустил, что на фоне этих событий вполне вероятна отставка и советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка. В то же время Мезюхо заметил, что в Незалежной давно уже знают, что украинский лидер Владимир Зеленский — венец коррупции в своём государстве. Поэтому отставку Резникова, по его мнению, надо рассматривать с точки зрения взаимоотношений Незалежной и Запада, также важно учитывать внутриполитические расклады на Украине.
Говоря о Подоляке, Мезюхо подчеркнул, что советника главы офиса президента "не выкинут на произвол судьбы", а найдут ему другое место, однако пока он "ещё нужен". В будущем его могут заменить на менее агрессивного спикера, считает политолог.
Напомним, что 3 сентября стало известно о решении Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. Глава киевского режима предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. 4 сентября Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Он возглавлял Министерство обороны с ноября 2021 года.