Политолог раскрыл, кого Зеленский уволит следующим после Резникова

Одновременная отставка глав Минобороны Украины и Великобритании Алексея Резникова и Бена Уоллеса может говорить о недовольстве Запада провалившимся контрнаступлением ВСУ. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо.

"Отставка Резникова в том числе может быть и эвакуацией украинского политика перед грядущим поражением Украины на поле боя. Ранее в украинских СМИ звучали предположения, что Резников может быть назначен на пост посла Украины в Великобритании", — отметил он в беседе с RT.

По словам эксперта, возможно, речь идёт об эвакуации политического деятеля, который, к слову, может являться "кошельком" Владимира Зеленского.

Эксперт также отреагировал на материал газеты The News York Times, в которой отставка Резникова связывается с затянувшимся конфликтом и коррупцией в оборонной сфере Украины. Специалист допустил, что на фоне этих событий вполне вероятна отставка и советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка. В то же время Мезюхо заметил, что в Незалежной давно уже знают, что украинский лидер Владимир Зеленский — венец коррупции в своём государстве. Поэтому отставку Резникова, по его мнению, надо рассматривать с точки зрения взаимоотношений Незалежной и Запада, также важно учитывать внутриполитические расклады на Украине.