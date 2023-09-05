В небе над Крымом уничтожен украинский БПЛА самолётного типа
Минобороны: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом
Российские войска сорвали попытку киевского режима атаковать территорию России. В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что украинский дрон был уничтожен утром 5 сентября над Крымом.
В оборонном ведомстве уточнили, что Киев намеревался совершить теракт на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — указали в Минобороны.
Как сообщал Лайф, утром 5 сентября силами ПВО над Истринским районом Московской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа. Данный дрон, а также уничтоженный в небе над Калужской областью БПЛА летели в сторону Москвы с целью совершения террористической атаки. В результате падения обломков дрона в Подмосковье повреждения получил бытовой объект. Кроме того, в небе над Тверской областью был перехвачен украинский беспилотник самолётного типа.
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