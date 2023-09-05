Эксперт объяснил, зачем на самом деле Эрдоган приезжал в Россию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не может выполнить выдвинутые РФ условия перезапуска зерновой сделки. Такое мнение выразил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Не не хочет, а не может. Он не может разблокировать наши суда с удобрениями, которые стоят в европейских портах. Он, правда, рад бы, но это не в его силах. Он не может запустить аммиакопровод заново, который идёт из Тольятти в Одессу. Он бы рад, но труба прорвана, починить её могут только украинцы, а они не станут этого делать", — отметил он.

Эксперт добавил, что Турция также не способна переподключить Россельхозбанк к платёжной системе SWIFT и тем самым вернуть Москве удобный канал оплаты русского зерна. Хоть Эрдоган и не может перезапустить зерновую сделку, он не перестанет об этом говорить, ведь ему это важно. Перла считает, что Эрдоган стремится обратить на себя внимание всего мира, что именно он является человеком, с которым лично общается Путин.