Эксперт объяснил, зачем на самом деле Эрдоган приезжал в Россию
Эксперт Перла: Эрдоган не в силах возобновить зерновую сделку
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не может выполнить выдвинутые РФ условия перезапуска зерновой сделки. Такое мнение выразил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.
"Не не хочет, а не может. Он не может разблокировать наши суда с удобрениями, которые стоят в европейских портах. Он, правда, рад бы, но это не в его силах. Он не может запустить аммиакопровод заново, который идёт из Тольятти в Одессу. Он бы рад, но труба прорвана, починить её могут только украинцы, а они не станут этого делать", — отметил он.
Эксперт добавил, что Турция также не способна переподключить Россельхозбанк к платёжной системе SWIFT и тем самым вернуть Москве удобный канал оплаты русского зерна. Хоть Эрдоган и не может перезапустить зерновую сделку, он не перестанет об этом говорить, ведь ему это важно. Перла считает, что Эрдоган стремится обратить на себя внимание всего мира, что именно он является человеком, с которым лично общается Путин.
"Дескать, если кто-то хочет поговорить с Россией, то он не может обойтись без посредничества Анкары. Видимо, эту цель Эрдоган может попытаться воплотить в жизнь. Что он может ещё? Он может попытаться договориться о том, чтобы русские закрыли глаза на транзит небольшого количества украинского зерна каботажным путём", — заключил обозреватель.
Напомним, РФ вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.
LIFE / Павел Баранов