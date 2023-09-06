Временный лидер Габона разрешил отстранённому президенту выехать за границу

"Учитывая состояние здоровья бывшего президента республики Али Бонго, он свободен в передвижениях. Если захочет, он может выехать за границу для медицинского контроля", — зачитал заявление лидера на переходный период представитель мятежников.

После заявления военных в Габоне 30 августа о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых Али Бонго Ондимба был объявлен победителем, государственные структуры заявили о запуске поэтапного процесса создания институтов переходного периода. В то же время Габон обязуется исполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, который принял присягу на должность президента переходного периода Габона, обещал провести реорганизацию государственных институтов власти с целью повышения их демократичности.