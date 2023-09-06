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6 сентября, 20:36

Временный лидер Габона разрешил отстранённому президенту выехать за границу

<p>Али Бонго Ондимба. Обложка © ТАСС / EPA / STR</p>

Али Бонго Ондимба. Обложка © ТАСС / EPA / STR

Учитывая состояние здоровья отстранённого президента Габона Али Бонго Ондимбы, руководитель переходного периода Брис Олиги Нгема разрешил ему покинуть страну. Об этом сказано в официальном заявлении главы республики.

"Учитывая состояние здоровья бывшего президента республики Али Бонго, он свободен в передвижениях. Если захочет, он может выехать за границу для медицинского контроля", — зачитал заявление лидера на переходный период представитель мятежников.

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После заявления военных в Габоне 30 августа о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых Али Бонго Ондимба был объявлен победителем, государственные структуры заявили о запуске поэтапного процесса создания институтов переходного периода. В то же время Габон обязуется исполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, который принял присягу на должность президента переходного периода Габона, обещал провести реорганизацию государственных институтов власти с целью повышения их демократичности.

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Напомним, Али Бонго Ондимба был переизбран на третий срок в должности президента Габона. Однако с результатами выборов не согласились военные. Утром 30 августа армия Габона объявила об отмене результатов голосования и о роспуске институтов власти. При этом большинство жителей африканской страны поддержали действия военных и до утра праздновали госпереворот.

Артур Лапсаков
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