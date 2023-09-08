Советник Байдена Салливан: Белый дом хотел бы увидеть Зеленского на саммите G20
Вашингтон заинтересован в участии украинского лидера Владимира Зеленского в предстоящем саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели. Посещение мероприятия позволит ему вновь обсудить с мировыми лидерами план Киева по урегулированию конфликта с Россией, заявил советник президента США Джейк Салливан.
По словам американского политика, Зеленский "без отдыха" занимается процессом вовлечения разных стран в обсуждение способов установления на Украине прочного мира. Соратник Джо Байдена уверен, что эти усилия имеют положительный эффект.
"По нашему мнению, присутствие Зеленского на этом саммите G20 было бы хорошим делом", — заявил Салливан на брифинге.
Ранее Белый дом подтвердил намерения Джо Байдена поучаствовать в саммите "Большой двадцатки". В то же время председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин отказались посещать мероприятие. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств не координировали свои решения.
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