Советник Байдена Салливан: Белый дом хотел бы увидеть Зеленского на саммите G20

Вашингтон заинтересован в участии украинского лидера Владимира Зеленского в предстоящем саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели. Посещение мероприятия позволит ему вновь обсудить с мировыми лидерами план Киева по урегулированию конфликта с Россией, заявил советник президента США Джейк Салливан.

По словам американского политика, Зеленский "без отдыха" занимается процессом вовлечения разных стран в обсуждение способов установления на Украине прочного мира. Соратник Джо Байдена уверен, что эти усилия имеют положительный эффект.