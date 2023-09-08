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8 сентября, 03:33

Советник Байдена Салливан: Белый дом хотел бы увидеть Зеленского на саммите G20

Вашингтон заинтересован в участии украинского лидера Владимира Зеленского в предстоящем саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели. Посещение мероприятия позволит ему вновь обсудить с мировыми лидерами план Киева по урегулированию конфликта с Россией, заявил советник президента США Джейк Салливан.

По словам американского политика, Зеленский "без отдыха" занимается процессом вовлечения разных стран в обсуждение способов установления на Украине прочного мира. Соратник Джо Байдена уверен, что эти усилия имеют положительный эффект.

"По нашему мнению, присутствие Зеленского на этом саммите G20 было бы хорошим делом", заявил Салливан на брифинге.

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Ранее Белый дом подтвердил намерения Джо Байдена поучаствовать в саммите "Большой двадцатки". В то же время председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин отказались посещать мероприятие. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств не координировали свои решения.

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Flickr / Leandro Monteiro

Илья Пушкарев
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