"Прошли свой апогей": В Совфеде предсказали распад "Большой двадцатки"
Сенатор Климов: Россия и другие страны постепенно покинут G20
Сообщество "Группа двадцати" (G20) развалится в результате решения её участников перейти в другие объединения. В результате организация станет собранием Евросоюза и Соединённых Штатов. Об этом заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.
"Большая двадцатка" ещё имеет некий потенциал для существования, но мне кажется, что они свой уже апогей прошли. С этой организацией когда-нибудь, наверное, придётся попрощаться", — приводит Ura.ru его слова.
Климов уверен, что решение президента России Владимира Путина не участвовать в саммите G20 в Нью-Дели связано с дальнейшей судьбой страны в организации. По словам сенатора, Москве следует больше ориентироваться на площадки, способные реализовывать наши проекты и идеи. В частности, это БРИКС и ШОС.
Напомним, саммит G20 стартовал в Индии сегодня, 9 сентября. При этом президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли решение не посещать мероприятие, в ответ на что их американский коллега Джо Байден выразил большое разочарование. Путин, кстати, также отказался выступать и с видеообращением. По его поручению российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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