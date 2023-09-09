"Прошли свой апогей": В Совфеде предсказали распад "Большой двадцатки"

Сообщество "Группа двадцати" (G20) развалится в результате решения её участников перейти в другие объединения. В результате организация станет собранием Евросоюза и Соединённых Штатов. Об этом заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.

"Большая двадцатка" ещё имеет некий потенциал для существования, но мне кажется, что они свой уже апогей прошли. С этой организацией когда-нибудь, наверное, придётся попрощаться", — приводит Ura.ru его слова.