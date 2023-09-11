Стали известны итоги выборов в Сибири

Озвучены предварительные итоги губернаторских выборов в Сибирском федеральном округе (СФО). По результатам подсчёта 100% протоколов, кресла за собой сохранили действующие главы регионов. В их числе — врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, глава Алтайского края Виктор Томенко и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Обложка © kremlin.ru

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко сообщил, что, по предварительным данным, после обработки 100% бюллетеней Михаил Котюков набрал 70,22% голосов. Он был выдвинут партией "Единая Россия". В апреле этого года был назначен врио главы края.

Глава Алтайского края Виктор Томенко. Обложка © kremlin.ru

В Алтайском крае действующий глава Виктор Томенко, выдвинутый "Единой Россией", набрал 76,16% голосов. Как следует из онлайн-данных ЦИК, кандидат от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Евгения Боровикова набрала 9,46%, кандидат от ЛДПР Сергей Булаев — 7,96%, а Сергей Малинкович от "Коммунистов России" — 4,17%.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко. Обложка © kremlin.ru

Что касается другого региона СФО — Омской области, то там лидирует врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, выдвинутый "Единой Россией". По итогам обработки всех протоколов он набрал 76,33% голосов. Кандидат от КПРФ Андрей Алёхин получил 10,8% голосов, Максим Макаленко от ЛДПР — 4,68% голосов, а представитель "Коммунистов России" Владислав Казанин —6,1% голосов.

Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Обложка © kremlin.ru

Кресло за собой сохранил и действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который по итогам обработки 98,79% бюллетеней заручился поддержкой 76,13% избирателей. Его оппоненты от партий ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" и КПРФ получили 6,64%, 4,23% и 10,67% соответственно.

Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилёв. Обложка © kremlin.ru

В Кемеровской области пока идёт подсчёт голосов, на данный момент обработано 60,42%. Исходя из этих результатов следует, что лидерство с 85,01% сохраняет действующий губернатор Сергей Цивилёв от "Единой России". Кандидаты от иных политических сил набрали менее 6% каждый.

В Хакасии по итогам подсчёта 100% голосов лидирует действующий глава (КПРФ) Валентин Коновалов. Кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов набирает 14,33% голосов, выдвинутый "Коммунистами России" Владимир Грудинин — 11,96%.