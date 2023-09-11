Азаров набирает 83,83% на выборах губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров. Обложка © Kremlin.ru
Нынешний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ("Единая Россия") набирает 83,83% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 99,89% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте ЦИК России.
Тем временем Алексей Лескин (КПРФ) получает 6,73% голосов, Александр Степанов (ЛДПР) — 4,29%, Сергей Пухаев ("Новые люди") — 1,74%, Михаил Маряхин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") — 1,75%.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили региональные и муниципальные выборы. Голосование уже завершено во всех регионах. Сейчас идёт подсчёт голосов, в некоторых субъектах он уже завершён. Так, на данный момент известно, что Владислав Кузнецов победил на выборах главы Чукотки, а Сергей Носов одержал победу на губернаторских выборах в Магаданской области. Кресло сохранил и действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук.