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11 сентября, 23:00

"Меняет показания": Обвиняемый в убийстве уральской школьницы велосипедист признал вину

Kp.ru: Обвиняемый в убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском признал вину

<p>Погибшая 16-летняя школьница и велосипедист, преследовавший её. Обложка © Коллаж LIFE / t.me / <a href="https://t.me/kuincident" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инцидент Каменск-Уральский</a></p>

Погибшая 16-летняя школьница и велосипедист, преследовавший её. Обложка © Коллаж LIFE / t.me / Инцидент Каменск-Уральский

Велосипедист из Каменска-Уральского, обвиняемый в убийстве 16-летней девочки, признал свою вину. Об этом kp.ru рассказал отец погибшей. По его словам, злоумышленник был на месте преступления не менее 25 минут.

"Он постоянно меняет показания и делает это при появлении доказательств, указывающих на его вину. Мне сообщили, что он признал вину 4 сентября. Точная причина смерти ещё неизвестна, ждём результатов экспертизы", — заявил собеседник издания.

Журналисты напомнили, что помимо убийства велосипедиста также обвиняют в краже мобильного телефона. По словам отца погибшей, девочка пыталась сфотографировать нападавшего, видимо, поэтому обвиняемый украл и закопал смартфон, не сумев его разблокировать.

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Напомним, 10 августа в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Перед этим девочка оставила сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня". Полицейские изучили видео с камер наблюдения и задержали велосипедиста, который долго ехал за девочкой в тот вечер. Мужчина признался, что просто забрал у школьницы телефон, но к её смерти отношения не имеет. Эксперты обнаружили высокую концентрацию кофеина в крови умершей.

Андрей Соловьёв
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