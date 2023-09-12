"Меняет показания": Обвиняемый в убийстве уральской школьницы велосипедист признал вину
Kp.ru: Обвиняемый в убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском признал вину
Погибшая 16-летняя школьница и велосипедист, преследовавший её. Обложка © Коллаж LIFE / t.me / Инцидент Каменск-Уральский
Велосипедист из Каменска-Уральского, обвиняемый в убийстве 16-летней девочки, признал свою вину. Об этом kp.ru рассказал отец погибшей. По его словам, злоумышленник был на месте преступления не менее 25 минут.
"Он постоянно меняет показания и делает это при появлении доказательств, указывающих на его вину. Мне сообщили, что он признал вину 4 сентября. Точная причина смерти ещё неизвестна, ждём результатов экспертизы", — заявил собеседник издания.
Журналисты напомнили, что помимо убийства велосипедиста также обвиняют в краже мобильного телефона. По словам отца погибшей, девочка пыталась сфотографировать нападавшего, видимо, поэтому обвиняемый украл и закопал смартфон, не сумев его разблокировать.
Напомним, 10 августа в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Перед этим девочка оставила сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня". Полицейские изучили видео с камер наблюдения и задержали велосипедиста, который долго ехал за девочкой в тот вечер. Мужчина признался, что просто забрал у школьницы телефон, но к её смерти отношения не имеет. Эксперты обнаружили высокую концентрацию кофеина в крови умершей.