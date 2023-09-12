"Меняет показания": Обвиняемый в убийстве уральской школьницы велосипедист признал вину

Велосипедист из Каменска-Уральского, обвиняемый в убийстве 16-летней девочки, признал свою вину. Об этом kp.ru рассказал отец погибшей. По его словам, злоумышленник был на месте преступления не менее 25 минут.

"Он постоянно меняет показания и делает это при появлении доказательств, указывающих на его вину. Мне сообщили, что он признал вину 4 сентября. Точная причина смерти ещё неизвестна, ждём результатов экспертизы", — заявил собеседник издания.