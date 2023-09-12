Костин считает, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку в 12%
Банк России на предстоящем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Так считает глава ВТБ Андрей Костин.
"С учётом нынешней тенденции к снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока. Мне кажется, она останется", — сказал Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
Напомним, 28 февраля 2022 года после начала специальной военной операции ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. В последующие месяцы решением регулятора она снижалась. В сентябре 2022 года был установлен показатель в размере 7,5% годовых. Только в июле 2023 года Банк России принял решение повысить ставку до 8,5%. А в августе россиян ждало ещё более резкое повышение — до 12% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что перспектива понижения ключевой ставки в ближайшее время маловероятна.
LIFE / Александр Шалгин