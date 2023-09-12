"Вонючий случай": Появилась часть переговоров пилотов A320, где они называют причину аварии
Опубликована запись переговоров пилотов севшего под Новосибирском A320
Перед возникновением аварийной ситуации на борту Airbus A320 "Уральских авиалиний", севшего в поле под Новосибирском, из него вытекла "гидрашка". Это следует из переговоров пилотов, опубликованных SHOТ.
Переговоры пилотов севшего под Новосибирском A320 и диспетчера. Видео © SHOT
"Серёг, чё, серьёзно?" — говорит один из участников радиопереговоров.
"Да, гидрашка зелёная вытекла полностью", — ответил командир Сергей Белов.
"Вонючий случай", — прокомментировал его собеседник.
По данным телеграм-канала, несколько месяцев назад этот же самолёт уже сталкивался с техническими проблемами, причём на том же рейсе. Так, в январе у лайнера выявили неисправность генератора, что было замечено до вылета.
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Напомним, сегодня утром в районе села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Находясь в воздухе, пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы, они решили садиться в Новосибирске, однако сделали это раньше — в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет завёл уголовное дело.