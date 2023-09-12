"Вонючий случай": Появилась часть переговоров пилотов A320, где они называют причину аварии

Перед возникновением аварийной ситуации на борту Airbus A320 "Уральских авиалиний", севшего в поле под Новосибирском, из него вытекла "гидрашка". Это следует из переговоров пилотов, опубликованных SHOТ.

По данным телеграм-канала, несколько месяцев назад этот же самолёт уже сталкивался с техническими проблемами, причём на том же рейсе. Так, в январе у лайнера выявили неисправность генератора, что было замечено до вылета.