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12 сентября, 11:25

"Вонючий случай": Появилась часть переговоров пилотов A320, где они называют причину аварии

Опубликована запись переговоров пилотов севшего под Новосибирском A320

Перед возникновением аварийной ситуации на борту Airbus A320 "Уральских авиалиний", севшего в поле под Новосибирском, из него вытекла "гидрашка". Это следует из переговоров пилотов, опубликованных SHOТ.

Переговоры пилотов севшего под Новосибирском A320 и диспетчера. Видео © SHOT

"Серёг, чё, серьёзно?" говорит один из участников радиопереговоров.

"Да, гидрашка зелёная вытекла полностью", — ответил командир Сергей Белов.

"Вонючий случай", прокомментировал его собеседник.

По данным телеграм-канала, несколько месяцев назад этот же самолёт уже сталкивался с техническими проблемами, причём на том же рейсе. Так, в январе у лайнера выявили неисправность генератора, что было замечено до вылета.

Нервный инструктаж и плач: Аудиозапись вскрыла, что происходило на борту лайнера А320 перед посадкой на поле

Нервный инструктаж и плач: Аудиозапись вскрыла, что происходило на борту лайнера А320 перед посадкой на поле

Напомним, сегодня утром в районе села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Находясь в воздухе, пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы, они решили садиться в Новосибирске, однако сделали это раньше — в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет завёл уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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