Песков: Россия будет строить отношения с КНДР на выгодной основе

Россия будет продолжать строить отношения с КНДР на выгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Северная Корея является нашим близким соседом.

"Несмотря ни на какие "замечания", "окрики" извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", — сказал он в интервью телеканалу "Россия".