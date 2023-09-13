Песков: Россия будет строить отношения с КНДР на выгодной основе
Россия будет продолжать строить отношения с КНДР на выгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Северная Корея является нашим близким соседом.
"Несмотря ни на какие "замечания", "окрики" извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", — сказал он в интервью телеканалу "Россия".
Напомним, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин проводят переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Российский лидер отметил, что наша страна гордится своей космической отраслью, а его северокорейский коллега заявил, что Москва встала на "священную" борьбу за свой суверенитет. Он выразил надежду, что две страны будут всегда вместе бороться с империализмом.
ТАСС / Валерий Шарифулин