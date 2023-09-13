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13 сентября, 07:20

Песков: Россия будет строить отношения с КНДР на выгодной основе

Россия будет продолжать строить отношения с КНДР на выгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Северная Корея является нашим близким соседом.

"Несмотря ни на какие "замечания", "окрики" извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", — сказал он в интервью телеканалу "Россия".

"Майбах" привёз с собой: Лайф посмотрел, как Ким Чен Ына встретили у Восточного

"Майбах" привёз с собой: Лайф посмотрел, как Ким Чен Ына встретили у Восточного

Напомним, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин проводят переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Российский лидер отметил, что наша страна гордится своей космической отраслью, а его северокорейский коллега заявил, что Москва встала на "священную" борьбу за свой суверенитет. Он выразил надежду, что две страны будут всегда вместе бороться с империализмом.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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