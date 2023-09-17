10 очаровательных капибар, которые влюбят вас в себя раз и навсегда

"А вы знали, что капибары тоже любят почесушки?" — imreallyok.

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"Маленькие капибарики — просто лучшие создания этого мира", — No_Writer_7679.

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"Ого, какая большая морская свинка!" — пользователь Reddit.

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"Маленькая капибара чилит на солнышке", — Fr4nc3sc00.

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"Спустя 15 лет моей мании по капибарам я всё-таки встретил одну в реальной жизни", — MaxIsAMess.

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"Этот бобик у меня на передержке", — haytorr.

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"Тот самый друг, который на пять сантиметров выше тебя", — princesscar0Iyn.

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Фото © Reddit / LosNava

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