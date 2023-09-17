10 очаровательных капибар, которые влюбят вас в себя раз и навсегда
Погрузитесь в мир капибар и узнайте, почему эти животные считаются одними из самых обаятельных в мире! Для вас — 10 фотографий милашек, которые влюбят в себя с первого взгляда.
"А вы знали, что капибары тоже любят почесушки?" — imreallyok.
Фото © Reddit / imreallyok
"Маленькие капибарики — просто лучшие создания этого мира", — No_Writer_7679.
Фото © Reddit / No_Writer_7679
"Ого, какая большая морская свинка!" — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Маленькая капибара чилит на солнышке", — Fr4nc3sc00.
Фото © Reddit / Fr4nc3sc00
"Спустя 15 лет моей мании по капибарам я всё-таки встретил одну в реальной жизни", — MaxIsAMess.
Фото © Reddit / MaxIsAMess
"Уважаемый господин", — ILikeToConsumeBeans.
Фото © Reddit / ILikeToConsumeBeans
"Этот бобик у меня на передержке", — haytorr.
Фото © Reddit / haytorr
"Тот самый друг, который на пять сантиметров выше тебя", — princesscar0Iyn.
Фото © Reddit / princesscar0Iyn
"Капибара-альбинос!" — LosNava.
Фото © Reddit / LosNava
"Блаженная капибара", — awesomecapybara.
Фото © Reddit / awesomecapybara
Капибара — это полуводное травоядное млекопитающее, видосвинка. Практически как морская, но... побольше. Кстати, в конце июня в Московском зоопарке родилось целых три капибарёнка! Невероятно милое зрелище, советуем скорее посмотреть на малышей.
Reddit / ILikeToConsumeBeans, awesomecapybara