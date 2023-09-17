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17 сентября, 05:00

10 очаровательных капибар, которые влюбят вас в себя раз и навсегда

Погрузитесь в мир капибар и узнайте, почему эти животные считаются одними из самых обаятельных в мире! Для вас — 10 фотографий милашек, которые влюбят в себя с первого взгляда.

"А вы знали, что капибары тоже любят почесушки?" imreallyok.

Фото © Reddit / imreallyok

Фото © Reddit / imreallyok

"Маленькие капибарики — просто лучшие создания этого мира", — No_Writer_7679.

Фото © Reddit / No_Writer_7679

Фото © Reddit / No_Writer_7679

"Ого, какая большая морская свинка!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Маленькая капибара чилит на солнышке", — Fr4nc3sc00.

Фото © Reddit / Fr4nc3sc00

Фото © Reddit / Fr4nc3sc00

"Спустя 15 лет моей мании по капибарам я всё-таки встретил одну в реальной жизни", — MaxIsAMess.

Фото © Reddit / MaxIsAMess

Фото © Reddit / MaxIsAMess

"Уважаемый господин", — ILikeToConsumeBeans.

Фото © Reddit / ILikeToConsumeBeans

Фото © Reddit / ILikeToConsumeBeans

"Этот бобик у меня на передержке", — haytorr.

Фото © Reddit / haytorr

Фото © Reddit / haytorr

"Тот самый друг, который на пять сантиметров выше тебя", — princesscar0Iyn.

Фото © Reddit / princesscar0Iyn

Фото © Reddit / princesscar0Iyn

"Капибара-альбинос!" LosNava.

Фото © Reddit / LosNava

Фото © Reddit / LosNava

"Блаженная капибара", — awesomecapybara.

Фото © Reddit / awesomecapybara

Фото © Reddit / awesomecapybara

Капибара — это полуводное травоядное млекопитающее, видосвинка. Практически как морская, но... побольше. Кстати, в конце июня в Московском зоопарке родилось целых три капибарёнка! Невероятно милое зрелище, советуем скорее посмотреть на малышей.

10 сертифицированных собак-улыбак, которые своими мордочками точно поднимут вам настроение

10 сертифицированных собак-улыбак, которые своими мордочками точно поднимут вам настроение

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Reddit / ILikeToConsumeBeans, awesomecapybara

Сергей Трофимов
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