Песков раскрыл Лайфу, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали на Восточном кроме космонавтики

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи на космодроме Восточный обсуждали не только развитие космической отрасли — также они затронули темы транспорта, медицины, образования. Об этом корреспонденту Лайфа рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков рассказал о темах, которые обсуждали Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный. Видео © LIFE

"Путин рассказал о наших транспортных возможностях, и добавил информацию министр транспорта Савельев. Всё это, конечно, хороший повод для сотрудничества двух сторон... Нам нужно оживляться после того пандемийного периода, когда Северная Корея была закрыта — и Ким рассказывал, почему она была закрыта. Но сейчас постепенно эти ограничения снимаются и возникает хорошая возможность для того, чтобы придать новую динамику нашим отношениям", — подчеркнул Песков.

Говорили лидеры также о сотрудничестве в сферах космонавтики, медицины, образования, а в беседе с глазу на глаз Путин и Ким Чен Ын обменялись детально мнениями о ситуации в мире и регионе.