Песков раскрыл Лайфу, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали на Восточном кроме космонавтики
Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили сотрудничество в сфере транспорта и медицины
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи на космодроме Восточный обсуждали не только развитие космической отрасли — также они затронули темы транспорта, медицины, образования. Об этом корреспонденту Лайфа рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков рассказал о темах, которые обсуждали Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный. Видео © LIFE
"Путин рассказал о наших транспортных возможностях, и добавил информацию министр транспорта Савельев. Всё это, конечно, хороший повод для сотрудничества двух сторон... Нам нужно оживляться после того пандемийного периода, когда Северная Корея была закрыта — и Ким рассказывал, почему она была закрыта. Но сейчас постепенно эти ограничения снимаются и возникает хорошая возможность для того, чтобы придать новую динамику нашим отношениям", — подчеркнул Песков.
Говорили лидеры также о сотрудничестве в сферах космонавтики, медицины, образования, а в беседе с глазу на глаз Путин и Ким Чен Ын обменялись детально мнениями о ситуации в мире и регионе.
"Свои пояснения дал лидер Северной Кореи, что было весьма интересно для президента Путина", — добавил представитель Кремля.
Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне, 12 сентября. 13 сентября он вместе с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области, осмотрел ключевые объекты, а затем лидеры провели переговоры. Завершилась беседа официальным обедом в честь лидера КНДР, в ходе которого президент РФ Путин вспомнил корейскую поговорку и произнёс тост.
LIFE / Павел Баранов