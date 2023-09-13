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13 сентября, 14:16

Песков раскрыл Лайфу, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали на Восточном кроме космонавтики

Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили сотрудничество в сфере транспорта и медицины

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи на космодроме Восточный обсуждали не только развитие космической отрасли — также они затронули темы транспорта, медицины, образования. Об этом корреспонденту Лайфа рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков рассказал о темах, которые обсуждали Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный. Видео © LIFE

"Путин рассказал о наших транспортных возможностях, и добавил информацию министр транспорта Савельев. Всё это, конечно, хороший повод для сотрудничества двух сторон... Нам нужно оживляться после того пандемийного периода, когда Северная Корея была закрыта — и Ким рассказывал, почему она была закрыта. Но сейчас постепенно эти ограничения снимаются и возникает хорошая возможность для того, чтобы придать новую динамику нашим отношениям", — подчеркнул Песков.

Говорили лидеры также о сотрудничестве в сферах космонавтики, медицины, образования, а в беседе с глазу на глаз Путин и Ким Чен Ын обменялись детально мнениями о ситуации в мире и регионе.

"Свои пояснения дал лидер Северной Кореи, что было весьма интересно для президента Путина", — добавил представитель Кремля.

Путин и Ким Чен Ын обсуждали возможность подготовки северокорейского космонавта

Путин и Ким Чен Ын обсуждали возможность подготовки северокорейского космонавта

Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне, 12 сентября. 13 сентября он вместе с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области, осмотрел ключевые объекты, а затем лидеры провели переговоры. Завершилась беседа официальным обедом в честь лидера КНДР, в ходе которого президент РФ Путин вспомнил корейскую поговорку и произнёс тост.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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